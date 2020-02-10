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Почему женщинам необходимо есть краснокочанную капусту

Эта капуста богата на биологически активные вещества

сегодня, 13:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему женщинам необходимо есть краснокочанную капусту

Ученые из Дании провели исследование и заявили, что женщинам необходимо включать в свой рацион краснокочанную капусту, потому что она снижает риск появления рака груди почти в два раза. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Эксперты утверждают, что в состав этого продукта входит множество полезных веществ и витаминов, которые поддерживают организм в форме. Краснокочанная капуста не экзотический овощ на рынке, она бюджетная и доступна в магазинах в любое время года. Уникальность этого вида капусты в ее фиолетово-синем цвете, который объясняется большим количеством антоцианов - растительных пигментов. Эти вещества имеют антиоксидантные свойства, поэтому предотвращают развитие злокачественных опухолей и замедляют процесс старения клеток. 

Помимо этого, синяя капуста чрезвычайно полезна при заболевании почек, остеоартрита и ревматических болей.  А благодаря высокому содержанию витамина С ее употребление повышает иммунитет организма. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезна для сердца морская капуста.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/1177002-chem-unikalna-krasnokochannaya-kapusta-dlya-zdorovya-cheloveka
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