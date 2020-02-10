Почему женщинам необходимо есть краснокочанную капусту

Ученые из Дании провели исследование и заявили, что женщинам необходимо включать в свой рацион краснокочанную капусту, потому что она снижает риск появления рака груди почти в два раза. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Эксперты утверждают, что в состав этого продукта входит множество полезных веществ и витаминов, которые поддерживают организм в форме. Краснокочанная капуста не экзотический овощ на рынке, она бюджетная и доступна в магазинах в любое время года. Уникальность этого вида капусты в ее фиолетово-синем цвете, который объясняется большим количеством антоцианов - растительных пигментов. Эти вещества имеют антиоксидантные свойства, поэтому предотвращают развитие злокачественных опухолей и замедляют процесс старения клеток.

Помимо этого, синяя капуста чрезвычайно полезна при заболевании почек, остеоартрита и ревматических болей. А благодаря высокому содержанию витамина С ее употребление повышает иммунитет организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезна для сердца морская капуста.

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