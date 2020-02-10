Какая еда провоцирует появление прыщей на лице

Многие женщины сталкиваются с такой деликатной проблемой на лице, как прыщи. Их появление может указывать на различные причины, среди которых и неправильный рацион питания. Диетологи рассказали, какие продукты могут быть лишние в вашем меню?

Высыпания на лбу

Если прыщи и красные высыпания чаще всего появляются в области лба, тогда следует ограничить употребление красного мяса, сладостей, фаст-фуда и алкоголя. Эти продукты могут быть виновниками кожных проблем.

Прыщи на щеках

Раздражение и воспаление кожи на щеках может указывать на переизбыток в рационе молочных продуктов, сахара и мяса. Лучше на некоторое время от них отказаться. Также стоит обратить внимание на ваши косметические средства, чаще всего прыщи в этой области появляются из-за неправильного ухода.

Под нижней челюстью

Специалисты утверждают, что появление прыщей и кожных высыпаний под нижней челюстью говорит о проблемах с пищеварительной системой. В таких случаях из меню стоит исключить тяжелую пищу: фаст-фуд, калорийные сладости, сахар, вредные жиры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как можно предотвратить появление прыщей.

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