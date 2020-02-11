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Назван сухофрукт, обладающий противораковыми свойствами

Этот сухофрукт богат на витамины и ценные вещества

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Назван сухофрукт, обладающий противораковыми свойствами

Исследователи из США провели эксперимент и выяснили, что регулярное употребление чернослива снижает риск появления рака толстой кишки. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты выяснили, что в составе чернослива содержится большое количество фенолов - органических соединений, которые очень полезны для здоровья и действуют на организм как антиоксиданты. Эти вещества борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки и провоцируют развитие опухолей. 

Ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и выяснили, что этот сухофрукт уменьшает риск развития рака толстой кишки, потому что накапливает в кишечнике полезные бактерии. Чернослив улучшает микрофлору кишечника и соответственно улучшает показатели здоровья.

Помимо этого, сушенные сливы рекомендуют людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой, в частности, с тяжелыми запорами - благодаря содержанию клетчатки (пектинов), чернослив стимулирует перистальтику кишечника и помогают вывести шлаки из организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно выбирать сухофрукты.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/etot-suxofrukt-obladaet-protivorakovymi-svojstvami
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