Назван сухофрукт, обладающий противораковыми свойствами

Исследователи из США провели эксперимент и выяснили, что регулярное употребление чернослива снижает риск появления рака толстой кишки. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты выяснили, что в составе чернослива содержится большое количество фенолов - органических соединений, которые очень полезны для здоровья и действуют на организм как антиоксиданты. Эти вещества борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки и провоцируют развитие опухолей.

Ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и выяснили, что этот сухофрукт уменьшает риск развития рака толстой кишки, потому что накапливает в кишечнике полезные бактерии. Чернослив улучшает микрофлору кишечника и соответственно улучшает показатели здоровья.

Помимо этого, сушенные сливы рекомендуют людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой, в частности, с тяжелыми запорами - благодаря содержанию клетчатки (пектинов), чернослив стимулирует перистальтику кишечника и помогают вывести шлаки из организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно выбирать сухофрукты.

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