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Какой напиток помогает улучшить состав крови

Этот напиток богат на витамины и полезные вещества

сегодня, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой напиток помогает улучшить состав крови

Эксперты определили напиток, который обладает множеством полезных свойств для организма. В его составе есть продукты, помогающие всем системам работать, как часы. Об этом сообщает издание Med2.

Итак, напиток из банана, имбиря, щепотки куркумы, меда и йогурта способен контролировать уровень глюкозы в крови, скачки которой негативно влияют на здоровье и могут привести к различным нарушениям. Продукты, входящие в состав напитка, улучшают кровообращение и очищают сосуды. 

Известно, что бананы богаты на витамины А, В, Е и С, а также магний, фосфор, фолиевую кислоту и множество других веществ, которые нужны для формирования эритроцитов - клеток крови.  Эти фрукты легко усваиваются организмом и положительно влияют на работу пищеварительной системы. Не менее полезен для здоровья мед, имбирь и куркума, поэтому в сочетании эти продукты являются настоящей витаминной бомбой.

Для того, чтобы приготовить напиток необходимо взять один банан, полстакана ванильного йогурта, половину чайной ложки меда и тертого имбиря, а также шепотку куркумы. Полученную смесь нужно сбить блендером до однородной массы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой напиток поможет избавиться от лишнего веса.


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=111133
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