Пища для сна: полезные продукты, богатые мелатонином

Чтобы наладить крепкий и здоровый сон не обязательно бежать в аптеку за биодобавками и снотворным, попробуйте для начала включить в рацион продукты, богатые мелатонином - гормоном сна.

Известно, что высокий уровень мелатонина в организме помогает быстрее уснуть. Еще этот гормон регулирует наши внутренние ритмы, тем самим отвечая за фазы сна и бодрствования. Мелатонин содержится в некоторых продуктах, поэтому при бессоннице, включайте их в свой рацион.

Эксперты говорят, что сухофрукты и орехи богаты "хорошими жирами", такими как омега-3 и 6 кислоты, а также белками, минералами, витаминами и гормонами. В них содержится около 3,5 мг мелатонина.

Также стоит включить в свое меню помидоры, в составе которых есть витамины А, С, Е и К, а также, железо, калий и ликопин - сильный антиоксидант. Они также обеспечивают умеренную дозу мелатонина.

Помимо этого, добавляйте в рацион зерновые (рис, кукурузу, овес), поскольку они содержат большое количество гормона сна. Еще эти продукты являются отличным растительным источником углеводов и минералов.

Фрукты также содержат в себе много витаминов и питательных веществ. Если вы хотите обогатить свой рацион мелатонином, тогда вам следует есть бананы, вишню и черешню.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты повышают "гормон радости".

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