Названы продукты, которые лучше не есть во время авиаперелета

Член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта призвала пассажиров авиарейсов не проносить на борт самолета еду, которая создает дискомфорт сильным запахом. Об этом пишет The Sun.

Так, по словам бортпроводницы, сильнейшее раздражение для других пассажиров может стать перекус одного человека в салоне из бутербродов с колбасой, рыбы или чеснока. Также Перальта убедительно просит не есть во время полета супы или семечки, которые могут запачкать салон или личные вещи соседа.

Если же вы пронесли с собой напитки в упакованных бутылках, то лучше дождаться стюардов, которые помогут их открыть, снижая риск кому-то помешать, разлив жидкость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания "Международные авиалинии Украины" внесли коррективы для перевозки животных и теперь норма домашнего питомца для нахождения в салоне с хозяином составляет 10 килограммов.

"Многие из нас в "МАУ" имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 граммов. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг до максимально разрешенной нормы, действующей в большинстве авиаперевозчиков", - пояснила администрация.



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