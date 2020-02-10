МАУ упростила авиаперелет пассажиров с животными

Международные авиалинии Украины приняла решение о введении новых правил, позволяющих допускать в салон животных на два килограмма больше прежнего стандарта. Об этом передает пресс-служба МАУ.

Так, с 12 февраля пассажир, который намерен осуществить полет с питомцем от 8 до 10 кг, может не сдавать его в багажное отделение.

"Многие из нас в "МАУ" имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 граммов. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг до максимально разрешенной нормы, действующей в большинстве авиаперевозчиков", - рассказали в компании.

Отмечается, что стоимость услуги остается прежней, но заказать ее необходимо минимум за 24 часа до вылета.

Кроме того, прежними остаются условия и для осуществления перелета служебных собак с хозяевами, имеющими инвалидность. Для них не существует ограничений в весе и габаритах, достаточно лишь предоставить документ, подтверждающий их специализацию.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за густого тумана пассажирский самолет, совершавший перелет из египетского Шарм-эль-Шейха, не смог приземлиться в Одессе и был перенаправлен диспетчерами в Киев.

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