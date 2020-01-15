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В Одессе не смог приземлиться самолет из Египта, пришлось лететь в Киев

Из-за тумана пилоты решили не рисковать и перенаправили самолет

сегодня, 08:40
Автор:

• Наталья Шевченко

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, следовавший из Шарм-эль Шейха, не смог приземлиться в Одессе из-за густого тумана. Пилоты решили не рисковать и отправились на посадку в киевской аэропорт “Борисполь”, пишет "Думская".

На данный момент видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, а вертикальная видимость - не более 60 метров, изменение погодных условий не предвидится.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были зарыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушили международное соглашение.

Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца.

После случившегося двое журналистов иранской государственной информационной службы извинились за 13 лет лжи и уволились. С такими же заявлениями выступили еще несколько ведущих.

Из-за случившегося “МАУ” не собирается возобновлять рейсы в Тегеран. 

  


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Источник: https://dumskaya.net/news/odesskiy-aeroport-nakrylo-gustym-tumanom-reys-iz-107559/
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