Глава “МАУ” рассказал, кто виноват в крушении украинского самолета

Глава авиаперевозчика “Международные авиалинии Украины” Евгений Дыхне считает, что из-за ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке иранские власти должны были закрыть воздушное пространство страны, пишет “Левый берег”.

По его словам, в том, что случилось с украинским самолетом виноваты те, кто не закрыл воздушное пространство.

“Власти Ирана должны были прежде всего позаботиться о безопасности не только нашего борта, но и всего своего воздушного пространства, или закрыть его”, - отметил глава “МАУ”.

Также он отметил, что иранская сторона нарушила международные соглашения.

Как сообщало издание "Комментарии", авиакатастрофа лайнера компании "МАУ" произошла 8 января утром. В "Боинг" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета, попала иранская ракета, после чего самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. Среди погибших - 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.



В Иране двое журналистов государственной информационной службы после того, как военные сбили украинский самолет авиакомпании “МАУ” и это замалчивалось, извинились за 13 лет лжи и уволились.

Также с аналогичными заявлениями выступили еще несколько ведущих. Одна из журналисток, которая работала на телеканале, решила уйти из профессии после 21 года работы и больше не возвращаться в СМИ.

Также мы писали о том, что “МАУ” не планирует возобновлять рейсы в Тегеран.

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