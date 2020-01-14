“Извините за 13 лет лжи”: В Иране уволились журналисты

В Иране двое журналистов государственной информационной службы после того, как военные сбили украинский самолет авиакомпании “МАУ” и это замалчивалось, извинились за 13 лет лжи и уволились, пишет Fox News.

Один из журналистов написал в своем Instagram, что ему было сложно поверить, что люди были убиты. "Простите меня за те 13 лет, которые я лгал", - написал он.

Также с аналогичными заявлениями выступили еще несколько ведущих. Одна из журналисток, которая работала на телеканале, решила уйти из профессии после 21 года работы и больше не возвращаться в СМИ.

Напомним, авиакатастрофа лайнера компании "МАУ" произошла 8 января утром. В "Боинг" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета, попала иранская ракета, после чего самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. Среди погибших - 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.



Ранее "Комментарии" рассказывали о втором пилоте Сергее Хоменко. Экс-военный, который был командиром авиаэскадриьи "Блакитна стежа", полковник, имевший за плечами 7600 часов налета и которому доверяли перевозить руководящих лиц Минобороны на борту, в тот роковой день не должен был лететь в Тегеран. Однако Сергея Хоменко вместо Турции перенаправили вторым пилотом на борт лайнера "Тегеран – Киев". Об этом "Комментариям" рассказал близкий друг погибшего Юрий Андриенко.





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