Экс-командир погибшего в Иране пилота: "Он был летчиком от Бога"

48-летний пилот Сергей Хоменко – один из 11 украинцев, которые трагически погибли 8 января в Иране. Оказывается, экс-военный, который был командиром авиаэскадриьи "Блакитна стежа", полковник, имевший за плечами 7600 часов налета и которому доверяли перевозить руководящих лиц Минобороны на борту, в тот роковой день не должен был лететь в Тегеран. Однако Сергея Хоменко вместо Турции перенаправили вторым пилотом на борт лайнера "Тегеран – Киев". Об этом "Комментариям" рассказал близкий друг погибшего и, по совместительству, его бывший командир – экс-начальник отдела реализации договора по Открытому небу управления верификации Генштаба ВСУ Юрий Андриенко.

По его словам, незадолго до трагедии они с Сергеем созванивались и собирались увидеться после его возвращения в Борисполь, однако этот рейс оказался последним. "Это был прекрасный друг и семьянин, очень грамотный и опытный летчик с огромным стажем. Он был командиром на АН-26, АН-30 и Ту-134, имел большой опыт в управлении "Боингами", - рассказывает Юрий Андриенко. – Отец Сергея – военный пилот, средний брат тоже летчик. Старший сын также пошел по стопам отца и сейчас учится на пилота".

Из армии Сергей Хоменко ушел в 2012 году, а "Международным авиалиниям Украины" он посвятил последние пять лет жизни. "Он был летчиком от Бога, был шикарно подготовлен. У нас были полеты в разных условиях, и Сергей успешно летал на самолетах разного типа", - говорит полковник. Юрий Андриенко – штурман со стажем - предполагает, что ракета, выпущенная Ираном по украинскому лайнеру и поразившая кабину пилотов, убила троих летчиков мгновенно...

У Хоменко остались любящие жена, двое сыновей и родители, которые хотят, чтобы тело Сергея как можно скорее вернули домой. "Прощание состоится в Борисполе. Вероятнее всего, Сережу похоронят на аллее, где погребены его бывшие сослуживцы – военные пилоты", - говорит друг погибшего.









Напомним, крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но, в итоге, 11 января официально признали, что сбили украинский авиалайнер "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет якобы совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.



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