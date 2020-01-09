Трюдо заявил, что украинский «боинг» был сбит иранской ракетой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг, 9 января, заявил, что все данные свидетельствуют о том, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение недалеко от Тегерана, был сбит иранской ракетой. Об этом пишет CBC.



Трюдо сообщил, что Канада получила разведданные с разных источников, включая собственную разведку, которые указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Он также отметил, что это могло быть намеренным актом.

Также премьер-министр Канады сказал, что вероятнее всего удар был нанесен с земли, но все подробности еще нужно расследовать.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.

Стоит отметить, западные силовики считают, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой.