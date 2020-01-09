Трюдо заявил, что украинский «боинг» был сбит иранской ракетой

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг, 9 января, заявил,
что все данные свидетельствуют о том, что самолет Boeing-737 "Международных
авиалиний Украины", который потерпел крушение недалеко от Тегерана, был сбит
иранской ракетой. Об этом пишет CBC.
Трюдо сообщил, что Канада получила разведданные с разных источников,
включая собственную разведку, которые указывают на то, что самолет был сбит
иранской ракетой класса "земля-воздух".
Он также отметил, что это могло быть намеренным актом.
Также премьер-министр Канады сказал, что вероятнее всего удар был
нанесен с земли, но все подробности еще нужно расследовать.
Как
сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко
от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной
крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало
возгорание двигателя. Однако в
авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке
экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые
получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во
время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ":
поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим
объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим
причинам, а также теракт на борту самолета.
Офис
генерального прокурора начал
досудебное расследование по
факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение
правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее
гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в
Национальную полицию.
Украинским компания запретили
осуществлять полеты в Иран до
выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку
летной пригодности всего
гражданского флота.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в
котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал
видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной
страницей в истории и Украины.
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