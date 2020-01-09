Авиакатастрофа самолета "МАУ": в Пентагоне считают, что Иран случайно сбил украинский «боинг»

Западные силовики считают, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Об этом пишет The Guardian.



Официальные лица сообщили американским СМИ, что они зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет. Вскоре после этого произошла инфракрасная вспышка от взрыва. Предполагается, что ракеты были выпущены из ЗРК "Тор". Кроме того, сообщается, что недалеко от места крушения самолета были найдены ракетные компоненты.

CBS News сообщает, что президент США Дональд Трамп считает, что причиной крушения украинского самолета в Иране не могла стать техническая неисправность.

"Кто-то мог ошибиться на той стороне. Некоторые эксперты говорят, что это была техническая неисправность, но лично я так не думаю… У меня такое чувство, что ... случилось что-то очень страшное", – сказал Трамп. В Пентагоне от комментариев отказались.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.