Жертв могло быть больше: некоторые пассажиры не сели на роковой рейс «Тегеран – Киев»

Двоим пассажирам Boeing 737, который сегодня утром разбился в аэропорту Тегерана, чудом посчастливилось выжить. Как рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, на рейс зарегистрировалось 169 человек, однако на борт проследовали лишь 167 из них. По каким причинам двое возможных пассажиров не сели на самолет, пока неизвестно.

Кроме того, в течение нескольких часов авиакомпания "МАУ" обнародует имена всех погибших в результате сегодняшней трагедии.

Напомним, сегодня около 6:00 по местному времени потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ", на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа – украинцы. Всего же погибло 11 наших сограждан.

Ранее мы сообщали о том, что идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели.

Ранее "Комментарии" писали о том, что невзирая на выводы комиссии о причинах катастрофы в Иране, которая произошла сегодня с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев", эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота. По словам президента Владимира Зеленского, он уже поручил генпрокурору открыть уголовное производство в связи с трагедией в Тегеране.