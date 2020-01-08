Жертв авиакатастрофы в Иране невозможно опознать, - волонтеры

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Шансов опознать кого-нибудь из погибших во время
катастрофы украинского самолета в Иране нет. Об этом сообщила директор организации "Красный
полумесяц"
По ее словам, опознать не удастся потому, что на борту самолета случился пожар.
"Перед крушением на борту произошел большой пожар", - объяснил Багери.
Как сообщало издание "Комментарии", 8 января в Тегеране разбился самолет компании "МАУ" . Это произошло после взлета, около 4:30 по киевскому времени (в 6:00 – по-местному). Причиной катастрофы стала авария в двигателе. Согласно данным посольства, пассажиры и экипаж погибли.
По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. Вскоре в посольстве Украины в Иране опровергли версию того, что причиной авиакатастрофы в Иране с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев" был теракт или ракета.
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