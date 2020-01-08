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Жертв авиакатастрофы в Иране невозможно опознать, - волонтеры

Опознать жертв авиакатастрофы в Иране нет шансов

сегодня, 11:29
Автор:

• Наталья Шевченко

Шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета в Иране нет. Об этом сообщила директор организации "Красный полумесяц" Мансуре Багери.

 По ее словам, опознать не удастся потому, что на борту самолета случился пожар.

"Перед крушением на борту произошел большой пожар", - объяснил Багери.

Как сообщало издание "Комментарии", 8 января в Тегеране разбился самолет компании "МАУ" . Это произошло после взлета, около 4:30 по киевскому времени (в 6:00 – по-местному). Причиной катастрофы стала авария в двигателе. Согласно данным посольства, пассажиры и экипаж погибли.

По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетойВскоре в посольстве Украины в Иране опровергли версию того, что причиной авиакатастрофы в Иране с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев" был теракт или ракета.


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Источник: https://ria.ru/20200108/1563182066.html
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