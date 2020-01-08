Катастрофа самолета МАУ: Стало известно, сколько граждан Украины было на борту самолета

На борту разбившегося в Иране украинского самолета авиакомпании МАУ находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины, сообщает Telegram-канал Украина 24/7.

Среди пассажиров также были: 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, 4 гражданина Германии, 3 - Великобритании, 8 - Швеции, 6 - Афганистана.



Ранее мы писали о том, что в связи с трагедией президент страны Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и экстренно возвращается в Киев.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

В данный момент пока не поступало данных об обнаружении черных ящиков, благодаря которым можно выяснить, что произошло.



