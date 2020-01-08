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Стала известна причина крушения украинского самолета

Стало известно, почему потерпел крушение украинский авиалайнер

сегодня, 08:40
Автор:

• Наталья Шевченко

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя, пишет “РИА Новости”.

В данный момент пока не поступало данных об обнаружении черных ящиков, благодаря которым можно выяснить, что произошло.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выразил соболезнования близким погибших. 

"Страшное послание с Ближнего Востока. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", написал он.


Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Вскоре появились фотографии с места падения украинского лайнера.

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Источник: https://ria.ru/20200108/1563176526.html
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