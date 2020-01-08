Стала известна причина крушения украинского самолета

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя, пишет “РИА Новости”.

В данный момент пока не поступало данных об обнаружении черных ящиков, благодаря которым можно выяснить, что произошло.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выразил соболезнования близким погибших.

"Страшное послание с Ближнего Востока. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал он.







Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.



Вскоре появились фотографии с места падения украинского лайнера.