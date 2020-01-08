Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту рухнул у тегеранского аэропорта

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Об этом передает РИА-Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.

Как уже сообщали "Комментарии", в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы. Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице. Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал. МВД Казахстана отрабатывали несколько версий крушения самолета авиакомпании Bek Air, произошедшее в Алма-Ате. Среди версий правоохранителей – техническая неисправность самолета, погодные условия и ошибка при пилотировании.



