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Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту рухнул у тегеранского аэропорта

Самолет разбился вскоре после взлета

сегодня, 05:49
Автор:

• Ольга Чародий

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Об этом передает РИА-Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.

Как уже сообщали "Комментарии",  в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы.  Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице. Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил  – попросту не прибыл на рейс, потому как проспалМВД Казахстана отрабатывали несколько версий крушения самолета авиакомпании Bek Air, произошедшее в Алма-Ате. Среди версий правоохранителей – техническая неисправность самолета, погодные условия и ошибка при пилотировании.


 

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Источник: https://ria.ru/
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