Авиакатастрофа в Казахстане: новые подробности о состоянии украинцев

Сегодня в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек, а не 14, как сообщалось ранее, пострадали 49 людей, пишет "Укринформ".

На борту лайнера было 93 пассажира и пять членов экипажа. Погиб командир воздушного судна.

По информации директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, граждане Украины получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Также он уточнил, что в самолете была девушка 1991 года рождения и парень 1990 года, они были доставлены в больницу города Алматы. По информации медиков, у обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником.













В данный момент консул решает вопрос передачи нашим соотечественникам через доверенное лицо мобильных телефонов для прямого общения с ними.





Также отметим, что опубликован предварительный список выживших.

Одна из выживших рассказала, что она заснула пока стюардессы, объясняли правила безопасности и проснулась, когда самолет уже набирал высоту, но безрезультатно, после этого раздался страшный звук. Пассажирка отметила, что люди начали искать аварийный выход, чтобы выбраться наружу.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алма-Аты в Нур-Султан, после взлета начал терять высоту и упал в жилом квартале. Лайнер столкнулся со строящимся двухэтажным домом.

