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«Впервые проспал вылет»: житель Казахстана, пропустивший смертельный рейс

Мужчина, который не попал на самолет, потерпевший крушение в Казахстане, рассказал о своем втором дне рождения

сегодня, 14:10
Автор:

• Таисия Ерохина

Житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение 27 декабря, но чудом выжил в этой страшной авиакатастрофе – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал. Об этом сообщает Tengri news.

Так, астанчанин Асхат Утепов планировал лететь домой, к семье, смертельным рейсом из Алматы в Нур-Султан, но впервые в своей жизни проспал. Как рассказал счастливчик, он часто перемещается по стране на самолетах и всегда заранее приезжает в аэропорт, чтобы не заскакивать на борт впритык перед вылетом. Город был для него перевалочным пунктом, поэтому ночевал в отеле, где его разбудили в 5 утра. Но мужчина подумал, что времени для сборов еще достаточно, и решил еще недолго вздремнуть. В итоге – глаза открыл, когда на часах уже было 9:00. Как рассказал Утепов, его разбудили телефонные звонки близких и друзей – все поздравляли со вторым днем рождения, что вызвало у него недоумение.

"Открываю новости и понимаю, что чудом спасся", - рассказал счастливчик.

Мужчина добавил, что не смог бы выжить в авиакатастрофе, поскольку у него было переднее место. Отметим, что Утепов собирается вскоре домой и намерен снова лететь на самолете.

Напомним, в Казахстане пассажирский самолет Bek Air рухнул в районе жилого сектора. Погибли 12 людей, еще 49 – пострадали. Среди последних есть двое украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет. Опубликованы фото и видео с места трагедии.

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Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ya-vpervyie-prospal-vyilet-istoriya-passajira-propustivshego-387563/
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