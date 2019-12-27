«Впервые проспал вылет»: житель Казахстана, пропустивший смертельный рейс

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, потерпевший
крушение 27 декабря, но чудом выжил в этой страшной авиакатастрофе – попросту
не прибыл на рейс, потому как проспал. Об этом сообщает Tengri news.
Так, астанчанин Асхат Утепов планировал лететь домой, к семье, смертельным рейсом из Алматы
в Нур-Султан, но впервые в своей жизни проспал. Как рассказал счастливчик, он
часто перемещается по стране на самолетах и всегда заранее приезжает в
аэропорт, чтобы не заскакивать на борт впритык перед вылетом. Город был для него перевалочным пунктом, поэтому ночевал
в отеле, где его разбудили в 5 утра. Но мужчина подумал, что времени для сборов
еще достаточно, и решил еще недолго вздремнуть. В итоге – глаза открыл, когда
на часах уже было 9:00. Как рассказал Утепов, его разбудили телефонные звонки
близких и друзей – все поздравляли со вторым днем рождения, что вызвало у него
недоумение.
"Открываю новости и понимаю, что чудом спасся", - рассказал счастливчик.
Мужчина добавил, что не смог бы выжить в авиакатастрофе, поскольку у него
было переднее место. Отметим, что Утепов собирается вскоре домой и намерен снова лететь на
самолете.
Напомним, в Казахстане пассажирский самолет Bek Air рухнул в районе жилого
сектора. Погибли 12 людей, еще 49 – пострадали. Среди последних есть двое
украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины получили травмы
средней тяжести, угрозы их жизни нет. Опубликованы фото и видео с места трагедии.
Новости партнеров
Новости