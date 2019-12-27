Авиакатастрофа в Казахстане: число жертв выросло до 14

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Жертвами крушения самолета в Казахстане стали 14 человек, еще 35 пострадали, пишут "РИА Новости".
По информации издания, среди пострадавших – по меньшей мере восемь детей, все они были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи в сознании с политравмами, кроме того, в другую больницу доставлены 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.
В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также
доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.
По информации СМИ
страны, на борту самолета были два гражданина Украины, они живы. Кроме того,
Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы.
"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - сказал он.
Как сообщало издание "Комментарии", рейс авиакомпании Bek Air по направлению
Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.
Произошло столкновение с двухэтажным строением.
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