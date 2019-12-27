Авиакатастрофа в Казахстане: число жертв выросло до 14

Жертвами крушения самолета в Казахстане стали 14 человек, еще 35 пострадали, пишут "РИА Новости".

По информации издания, среди пострадавших – по меньшей мере восемь детей, все они были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи в сознании с политравмами, кроме того, в другую больницу доставлены 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.

По информации СМИ страны, на борту самолета были два гражданина Украины, они живы. Кроме того, на борту самолета были 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы.

"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - сказал он.

Как сообщало издание "Комментарии", рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.