Появились фото крушения украинского самолета в Иране

Появились фотографии с места падения украинского самолета в Иране. Об этом сообщает телеграм-канал Маш.

Представители аэропорта Тегерана официально подтвердили крушение украинского самолета. По новой информации, на борту находилось 167 пассажиров.

Reuters сообщают, что падение могло произойти из-за "технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни". Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта.









Как уже сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.





