Появились фото крушения украинского самолета в Иране

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Появились
фотографии с места падения украинского самолета в Иране. Об этом сообщает
телеграм-канал Маш.
Представители
аэропорта Тегерана официально подтвердили крушение украинского самолета. По
новой информации, на борту находилось 167 пассажиров.
Reuters
сообщают, что падение могло произойти из-за "технических проблем после
взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни". Но существует и другая
версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно
сбит иранской ракетой.
Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта.
Как уже сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.
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