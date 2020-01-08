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Появились фото крушения украинского самолета в Иране

На борту самолета находилось 167 пассажиров

сегодня, 06:46
Автор:

• Ольга Чародий

Появились фотографии с места падения украинского самолета в Иране. Об этом сообщает телеграм-канал Маш. 

Представители аэропорта Тегерана официально подтвердили крушение украинского самолета. По новой информации, на борту находилось 167 пассажиров.

Reuters сообщают, что падение могло произойти из-за "технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни". Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта.  

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Как уже сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.


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Источник: https://t.me/breakingmash
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