Зеленский возвращается в Украину из-за крушения самолета

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Президент Украины Владимир Зеленский
прервал поездку в Оман и экстренно возвращается в Киев из-за крушения самолета
с украинцами на борту в Иране. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба
Офиса президента.
"Президент Украины Владимир
Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в
Оман и возвращается в Киев", − написано в сообщении.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook написал в свою очередь о том, что на борту самолета, который разбился в Иране, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу
самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте
работает украинский консул", - написал Гончарук, отметив также, что в МИД
создали оперативную кризисную группу.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Вскоре появились фотографии с места падения украинского лайнера.
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