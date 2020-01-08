Зеленский возвращается в Украину из-за крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и экстренно возвращается в Киев из-за крушения самолета с украинцами на борту в Иране. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", − написано в сообщении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook написал в свою очередь о том, что на борту самолета, который разбился в Иране, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул", - написал Гончарук, отметив также, что в МИД создали оперативную кризисную группу.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Вскоре появились фотографии с места падения украинского лайнера.



