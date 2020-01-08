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Украинские компании не смогут больше летать в Иран

Запрет вступает в силу 9 января в 00:00

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинские компании не смогут больше выполнять полеты в Иран. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, летать будет запрещено до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.

Политик также рассказал, что запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана вступит в силу сегодня ночью, кроме того будут проведены внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. 

“В Иран направят группу для помощи в поисковой операции, а также, что государство окажет необходимую поддержку семьям погибших”, - сказал он. 


Напомним, сегодня около 6:00 по местному времени потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ", на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа – украинцы. Всего же погибло 11 наших сограждан.

Ранее мы сообщали о том, что идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели.

Ранее "Комментарии" писали о том, что невзирая на выводы комиссии о причинах катастрофы в Иране, которая произошла сегодня с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев", эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота. По словам президента Владимира Зеленского, он уже поручил генпрокурору открыть уголовное производство в связи с трагедией в Тегеране.

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Источник: http://mtu.gov.ua/news/31473.html
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