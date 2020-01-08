В "МАУ" огласили список всех погибших пассажиров: среди жертв - дети

На официальном сайте компании "МАУ" появилась информация о всех погибших пассажирах фатального рейса "Тегеран – Киев". Напомним, сегодня около 6:00 по местному времени потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ", на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа – украинцы. Всего же погибло 11 наших сограждан.

Согласно информации, среди жертв есть дети. В частности, шестерым погибшим не было и 10-ти лет. Также разбился младенец 2018 года рождения. Большинство из погибших - молодые люди возрастом от 20 до 30 лет.



Напомним, ранее мы сообщали о погибших украинцах, имена которых обнародовали ранее.



Также мы писали о том, что в авиакатастрофе самолета "Международные авиалинии Украины" под Тегераном погибли граждане 7 государств. Больше всего среди погибших граждан Ирана — 82 человека. Также среди погибших - граждане Канады (63), Швеции (10), Афганистана (4), Германии (3) и Великобритании (3).



