В "МАУ" огласили список всех погибших пассажиров: среди жертв - дети

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На официальном сайте компании "МАУ" появилась информация о всех погибших пассажирах фатального рейса "Тегеран – Киев". Напомним, сегодня около 6:00 по местному времени потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ", на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа – украинцы. Всего же погибло 11 наших сограждан.
Согласно
информации, среди жертв есть дети. В частности, шестерым погибшим не было и
10-ти лет. Также разбился младенец 2018 года рождения. Большинство из погибших - молодые люди возрастом от 20 до 30 лет.
Напомним, ранее мы сообщали о погибших украинцах, имена которых обнародовали ранее.
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