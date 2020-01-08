Авиакатастрофа в Иране: Обнародован список погибших украинцев

Телеграм-канал Baza опубликовал фамилии погибших при крушении авиалайнера украинской компании МАУ, которое произошло сегодня, 8 января, в Иране.

Отмечается, что на борту находилось 11 украинцев - 9 членов экипажа и два пассажира.

Состав экипажа:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова.









Как сообщало издание "Комментарии", 8 января в Тегеране разбился самолет компании "МАУ" . Это произошло после взлета, около 4:30 по киевскому времени (в 6:00 – по-местному). Причиной катастрофы стала авария в двигателе. Согласно данным посольства, пассажиры и экипаж погибли.



По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. Вскоре в посольстве Украины в Иране опровергли версию того, что причиной авиакатастрофы в Иране с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев" был теракт или ракета.