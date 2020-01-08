Авиакатастрофа в Иране: Обнародован список погибших украинцев

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Телеграм-канал Baza опубликовал фамилии погибших при крушении авиалайнера
украинской компании МАУ, которое произошло сегодня, 8 января, в Иране.
Отмечается, что на борту находилось 11 украинцев - 9 членов экипажа и два пассажира.
Состав экипажа:
Сергей Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Володимир Гапоненко
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лыхно
Пассажиры:
Ольга Кобюк
Алена Малахова.
Как сообщало издание "Комментарии", 8 января в Тегеране разбился самолет компании "МАУ" . Это произошло после взлета, около 4:30 по киевскому времени (в 6:00 – по-местному). Причиной катастрофы стала авария в двигателе. Согласно данным посольства, пассажиры и экипаж погибли.
По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. Вскоре в посольстве Украины в Иране опровергли версию того, что причиной авиакатастрофы в Иране с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев" был теракт или ракета.
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