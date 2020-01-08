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Офис генпрокурора начал расследование крушения самолета МАУ

Данные об авиакатастрофе МАУ в Иране внесены в Единый реестр досудебных расследований

сегодня, 12:43
Автор:

• Мария Чиренко

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс  PS752 по маршруту Тегеран — Киев, сообщает пресс-служба ведомства.

“Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=264131&fbclid=IwAR1ZsUCNQHynzSlXDF9gUkXCWviPXySAHDPLDPG-3ONWpgOryMAcer6fQvE
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