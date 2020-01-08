Офис генпрокурора начал расследование крушения самолета МАУ

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, сообщает пресс-служба ведомства.



“Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы”, - сказано в сообщении.



Отмечается, что данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

