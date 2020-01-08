МАУ о катастрофе под Тегераном: самолет новый, ошибка экипажа исключена

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" исключает вину экипажа в авиакатастрофе своего самолета "Тегеран — Киев" недалеко от иранской столицы. Об этом заявил технический директор МАУ Александр Шафиев, передает корреспондент сайта "Комментарии".



"Самолет 2016 выпуска. Полученный непосредственно с завода Boeing, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен, от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", - сказал Шафиев.



По его словам, самолет успел набрать высоту в 2400 м и поэтому вероятность ошибки экипажа практически исключена.



"Учитывая сложность самого рейса, на самолете был усиленный экипаж. В процессе проверяется мастерство летчиков в аварийной ситуации. Имея данные, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем", - подчеркнул Шафиев.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

На борту находились 168 пассажиров та 9 членов экипажа. Погибли все, находившиеся на борту, в том числе 11 граждан Украины.





