Самолет МАУ пытался развернуться и вернуться в аэропорт, не успели

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала первоначальное расследование крушения украинского воздушного судна авиакомпании “Международные авиалинии Украины, пишет агентство Tasnim.

В отчете говорится о том, что Boeing 737 загорелся в воздухе и после обнаружения технической проблемы развернулся и возвращался в аэропорт, однако после столкновения с землей произошел взрыв". Добраться до точки отправления пилотам не удалось. Просто не успели.

Согласно отчету, от экипажа самолета не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеобращение к украинцам в котором сообщил, что 8 января черной страницей в истории и Украины.