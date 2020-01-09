У СНБО четыре версии крушения самолета “МАУ”

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает четыре версии крушения самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.