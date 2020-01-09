Часть данных из черных ящиков самолета "МАУ" утеряны

Часть данных из черных ящиков самолета "МАУ" были утеряны. Об этом идет речь в отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.

Говорится о двух найденных бортовых самописцах, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.