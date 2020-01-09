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Главная / Украина / Часть данных из черных ящиков самолета "МАУ" утеряны
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Часть данных из черных ящиков самолета "МАУ" утеряны

Два найденных бортовых самописца были повреждены

сегодня, 10:43
Автор:

• Наталья Шевченко

Часть данных из черных ящиков самолета "МАУ" были утеряны. Об этом идет речь в отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.

Говорится о двух найденных бортовых самописцах, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.

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Источник: https://www.cao.ir/news/organizatioal/detail?public_content=27450&title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-752--%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%
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