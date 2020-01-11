Иран официально признал, что сбил самолет авиакомпании "МАУ"

Иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно", пишет The New York Times.

По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

В заявлении отмечается, что воздушное судно приняло положение и высоту вражеской цели, когда оно приблизилось базе иранского Корпуса Стражей Исламской революции, по этой причине в этих условиях "из-за человеческой ошибки" самолет "попал под обстрел".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter написал, что по предварительным данным человеческая ошибка в кризисной ситуации, вызванной авантюризмом США, привела к катастрофе.

"Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам", – отметил он.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Украинским следователям был предоставлен доступ к "черным ящикам". По словам иранских властей, на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.





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