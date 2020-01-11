Иран официально признал, что сбил самолет авиакомпании "МАУ"

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Иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно", пишет The New York Times.
По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.
В заявлении отмечается, что воздушное судно приняло
положение и высоту вражеской цели, когда оно приблизилось базе иранского
Корпуса Стражей Исламской революции, по этой причине в этих условиях
"из-за человеческой ошибки" самолет "попал под обстрел".
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем
Twitter написал, что по предварительным данным человеческая ошибка в кризисной
ситуации, вызванной авантюризмом США, привела к катастрофе.
"Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам", – отметил он.
Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.
В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".
9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.
Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Украинским следователям был предоставлен доступ к "черным ящикам". По словам иранских властей, на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.
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