Катастрофа самолета «МАУ»: СНБО рассматривает 7 версий

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает 7 версий авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение недалеко от Тегерана. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".



"Версий мы имеем семь - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать ", - сказал он.

Данилов отметил, что украинские эксперты, которые принимают участие в расследовании причин авиакатастрофы, "являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране, они занимались вопросами относительно "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области".