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Катастрофа самолета «МАУ»: СНБО рассматривает 7 версий

Некоторые версии катастрофы самолета «МАУ» в Иране закрыты для обсуждения

сегодня, 18:25
Автор:

• Мария Чиренко

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает 7 версий авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение недалеко от Тегерана. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода". 

"Версий мы имеем семь - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать ", - сказал он.

Данилов отметил, что украинские эксперты, которые принимают участие в расследовании причин авиакатастрофы, "являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране, они занимались вопросами относительно "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. Власти Ирана направили приглашение для участия в расследовании авиакатастрофы самолета "МАУ" представителям разных стран, в том числе Украины и США.

Ранее в СНБО заявили, что рассматривают четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Представители разведки США, Канады и Европы утверждают, что причиной крушения самолета "МАУ" в Иране стала техническая неисправность, а не ракетная атака.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-urazhennya-raketoju-je-odnijeju-z-versij-danylov-pro-bojing/30367998.html
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