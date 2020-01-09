Авиактастрофа Boeing-737: власти Ирана пригласили США расследовать трагедию

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Власти Ирана направили приглашение для участия в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737 “Международных авиалиний Украины” представителям разных стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, официальные уведомления направлены Украине, Швеции, Канаде, а также США, где находится штаб-квартира производителя самолета.
Абедзаде добавил, что Иран действует в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Документ предусматривает возможность участвовать в расследованиях авиакатастрофы представителей государства, на территории которой произошло ЧП, государства-оператора самолета, страны-производителя воздушного судна и т.п.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.
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