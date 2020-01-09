Западные разведки исключили ракетную атаку на самолет «МАУ» в Иране, - СМИ

Представители разведки США, Канады и Европы утверждают, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране стала техническая неисправность, а не ракетная атака, сообщает Reuters.



Информацию подтвердили пять источников — трое из США, по одному из Канады и европейской страны, которые просили не называть их имен.

"Первоначальная оценка западных спецслужб заключалась в том, что самолет пострадал от технической неисправности и не был сбит ракетой", - говорится в сообщении.

Представитель канадских сил безопасности добавил, что была информация о перегреве одного из двигателей самолета.