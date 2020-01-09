Западные разведки исключили ракетную атаку на самолет «МАУ» в Иране, - СМИ

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Представители разведки США, Канады и Европы утверждают, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране стала техническая неисправность, а не ракетная атака, сообщает Reuters.
Информацию подтвердили пять источников — трое из США, по одному из Канады и европейской страны, которые просили не называть их имен.
"Первоначальная оценка западных спецслужб заключалась в том, что самолет пострадал от технической неисправности и не был сбит ракетой", - говорится в сообщении.
Представитель канадских сил безопасности добавил, что была информация о перегреве одного из двигателей самолета.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. Власти Ирана направили приглашение для участия в расследовании авиакатастрофы самолета "МАУ" представителям разных стран, в том числе Украины и США.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.
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