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Главная / Украина / Западные разведки исключили ракетную атаку на самолет «МАУ» в Иране, - СМИ
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Западные разведки исключили ракетную атаку на самолет «МАУ» в Иране, - СМИ

Информацию о причинах крушения самолета "МАУ" под Тегераном подтвердили пять источников

сегодня, 16:31
Автор:

• Мария Чиренко

Представители разведки США, Канады и Европы утверждают, что причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране стала техническая неисправность, а не ракетная атака, сообщает Reuters.

Информацию подтвердили пять источников — трое из США, по одному из Канады и европейской страны, которые просили не называть их имен.

"Первоначальная оценка западных спецслужб заключалась в том, что самолет пострадал от технической неисправности и не был сбит ракетой", - говорится в сообщении.

Представитель канадских сил безопасности добавил, что была информация о перегреве одного из двигателей самолета.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. Власти Ирана направили приглашение для участия в расследовании авиакатастрофы самолета "МАУ" представителям разных стран, в том числе Украины и США.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iran-crash/boeing-jet-crashes-in-iran-with-no-survivors-security-sources-see-technical-cause-idUSKBN1Z70EL
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