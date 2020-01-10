Украинская следственная группа получила доступ к «черным ящикам» в Тегеране, – Пристайко

Украинская следственная группа сейчас находится в Иране и уже приступила к работе над расследованием причин авиакатастрофы самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". Украинская сторона уже получила доступ к "черным ящикам". Об этом сегодня, 10 января, во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Пристайко сообщил, что Следственная группа на данный момент пытается с помощью всех возможных технических способов реконструировать самолет, чтобы собрать более целостную картину того, что с ним произошло. Кроме того, украинская сторона получила доступ к "черным ящикам", а также записи диспетчеров с центра управления полетами аэропорта Тегерана с украинскими пилотами. Теперь будет проведена работа по восстановлению разговора, что должно помочь понять, что произошло на самом деле.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.