Стало известно, сколько уйдет времени на расследование катастрофы в Иране

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Расследование авиакатастрофы украинского самолета
"Международных авиалиний Украины" может занять до двух лет. Такое заявление
сделал официальный представитель Ирана, пишет Reuters.
По его словам, на расшифровку информации черных ящиков уйдет где-то месяц, и расшифровкой хотели бы заняться иранские расследователи. При необходимости бортовые самописцы могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию, потому что у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.
В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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