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Стало известно, сколько уйдет времени на расследование катастрофы в Иране

Официальный представитель Ирана рассказал, сколько времени уйдет на расследование авиакатастрофы украинского самолета

сегодня, 11:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Расследование авиакатастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины" может занять до двух лет. Такое заявление сделал официальный представитель Ирана, пишет Reuters.

По его словам, на расшифровку информации черных ящиков уйдет где-то месяц, и расшифровкой хотели бы заняться иранские расследователи. При необходимости бортовые самописцы могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию, потому что у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-iran-crash-official/iran-official-says-it-could-take-two-years-to-complete-crash-investigation-idUKKBN1Z90SX?il=0
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