Иран опроверг причастность к крушению украинского самолета

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил о том, что они не причастны к крушению украинского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины, сообщает телеканал Press TV

Таким образом иранская сторона опровергла обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной катастрофы с Boeing 737.

"Сожалею, но психологическая манипуляция американских властей, и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", − сказал Рабии.

Также представитель Ирана отметил, что, продвигая свою версию случившегося, Америка преследует собственные цели.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

В связи со случившимся, украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

9 января, западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.