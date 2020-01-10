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Помпео допустил техническую неисправность самолета “МАУ”

Госсекретарь США уверен, что американский народ должен знать правду об авиакатастрофе самолета «МАУ» в Иране

сегодня, 14:02
Автор:

• Мария Чиренко

Государственный секретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера. Об этом он сказал в интервью телеканалу  Fox News.

Так глава Госдепа прокомментировал сообщения о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой из ЗРК "Тор М-1" российского производства.

"Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом… Американский народ должен знать, если это было более коварное иранское преступление", - сказал Помпео, добавив, что причиной авиакатастрофы мог стать и технический сбой в системах лайнера.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Также есть три "скрытые" версии.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”. Они также заявили, что на расследование причин трагедии уйдет до 2 лет.

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Источник: https://www.foxnews.com/media/mike-pompeo-john-kerry-iran-qassem-soleimani-nuclear-deal
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