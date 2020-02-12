Что нельзя делать сразу после приема пищи

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Врачи
говорят, что существует список вещей, которые нельзя делать сразу после
сытного приема еды, чтобы не набирать лишние килограммы и оставаться здоровым. Об этом
сообщает издание Hеalthystyle.
Нельзя есть фрукты
После
того, как вы плотно покушали, воздержитесь на 1-2 часа от употребления фруктов,
чтобы не нарушить работу пищеварительной системы. Дело в том, что некоторые
фрукты плохо усваиваются с овощами, поэтому вы рискуете получить дискомфорт в
желудке или расстройство кишечника.
Нельзя пить воду
Пить
воду рекомендуется за полчаса до или после приема пищи. А вот делать это сразу
после сытного обеда - не лучшая идея, потому что жидкость приведет к нарушению пищеварения и
дисбалансу в организме. Смешиваясь с желудочным соком, вода нарушает уровень
кислотности в желудке, в следствие чего пища начинает хуже перевариваться.
Нельзя принимать душ
Ванну
или душ принимать лучше до еды, можно и после, но только подождите часок. Если пренебрегать
этим правилом, могут появиться проблемы с животом, ведь горячий душ замедляет
приток крови к желудку, а значит пищеварение замедляется.
Нельзя спать
После сытного обеда больше всего хочется прилечь и вздремнуть. Но врачи не рекомендуют этого делать, потому что сон будет прерывистым, и вы не сможете полноценно отдохнуть, ведь ваш желудок будет усилено работать. Кроме того, процесс переваривания пищи замедляется, а это вызывает такие симптомы, как боль, тяжесть в желудке и тошноту.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие пищевые привычки считаются самыми опасными.
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