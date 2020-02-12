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Что нельзя делать сразу после приема пищи

После принятия пищи всегда хочется прилечь

сегодня, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что нельзя делать сразу после приема пищи

Врачи говорят, что существует список вещей, которые нельзя делать сразу после сытного приема еды, чтобы не набирать лишние килограммы и оставаться здоровым. Об этом сообщает издание Hеalthystyle.

Нельзя есть фрукты

После того, как вы плотно покушали, воздержитесь на 1-2 часа от употребления фруктов, чтобы не нарушить работу пищеварительной системы. Дело в том, что некоторые фрукты плохо усваиваются с овощами, поэтому вы рискуете получить дискомфорт в желудке или расстройство кишечника.

Нельзя пить воду

Пить воду рекомендуется за полчаса до или после приема пищи. А вот делать это сразу после сытного обеда - не лучшая идея, потому что жидкость приведет к нарушению пищеварения и дисбалансу в организме. Смешиваясь с желудочным соком, вода нарушает уровень кислотности в желудке, в следствие чего пища начинает хуже перевариваться.

Нельзя принимать душ

Ванну или душ принимать лучше до еды, можно и после, но только подождите часок. Если пренебрегать этим правилом, могут появиться проблемы с животом, ведь горячий душ замедляет приток крови к желудку, а значит пищеварение замедляется.

Нельзя спать

После сытного обеда больше всего хочется прилечь и вздремнуть. Но врачи не рекомендуют этого делать, потому что сон будет прерывистым, и вы не сможете полноценно отдохнуть, ведь ваш желудок будет усилено работать. Кроме того, процесс переваривания пищи замедляется, а это вызывает такие симптомы, как боль, тяжесть в желудке и тошноту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие пищевые привычки считаются самыми опасными. 


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/5-veshhej-kotorye-nelzya-delat-srazu-posle-priema-pishhi
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