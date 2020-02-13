Медики определили главные лечебные свойства инжира

Плоды инжира чрезвычайно полезны и относятся к числу супер-фудов. В них содержится большое количество ценных веществ и минералов, которые поддерживают работу всех систем организма. Об этом сообщает издание Med2.

Этот экзотический фрукт занимает второе место по содержанию калия, который нормализирует ритм сердца, регулирует водный баланс в организме и отвечает за работу клеток. Также инжир богат на клетчатку и является хорошим источником основных минералов, в том числе магния, марганца и кальция ( они обеспечивают лучшую плотность костной ткани), а также витаминов, в основном, K и B6.

Исследователи выяснили, что инжир содержит вещества, которые защищают сердце, регулируют функцию почек и печени, понижают кровяное давление и риск дегенерации желтого пятна, а также подавляют развитие рака, особенно у женщин в постменопаузе.

Помимо этого, инжир регулирует функцию кишечника, предотвращая запоры и другие воспалительные процессы пищеварительной системы.

К слову, из-за высокого содержания простых сахаров инжир не рекомендуется для диабетиков.

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