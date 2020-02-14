Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 14.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Продукты, которых следует избегать после тренировки
НОВОСТИ Все новости

Продукты, которых следует избегать после тренировки

Эти продукты негативно повлияют на ваше самочувствие

сегодня, 09:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Продукты, которых следует избегать после тренировки

Врачи говорят, что после физических упражнений тело истощается и ему нужна правильная и здоровая пища, которая поможет восстановить силы. Но есть несколько типов продуктов, которые нельзя употреблять после тренировки, чтобы не вызвать чувство усталости. Об этом сообщает издание Med2.

Сладкие коктейли

Откажитесь от протеиновых коктейлей, которые сейчас очень популярны. Дело в том, что одни из них содержит большое количество сахара, а другие - искусственные наполнители, синтетические токсины и консерванты. 

Энергетические батончики

Большим спросом пользуются и энергетические батончики, которые доступны в любом магазине. Это хороший перекус, но не после физической тренировки. В этом продукте также есть много сахара и вредных для здоровья ингредиентов. 

Соленые обработанные продукты (сухарики, чипсы)

Такую пищу нельзя есть ни до, ни после тренировки, ни вообще. После спортзала организм истощен и хочет чего-то солененького, потому что вместе с потом выходят и соли натрия. Но чипсы, сухарики и прочая "закуска" не приносит здоровью никакой пользы, поэтому такие продукты в рацион лучше не включать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты питания признаны самыми вредными. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=111396
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...