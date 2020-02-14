Продукты, которых следует избегать после тренировки

Врачи говорят, что после физических упражнений тело истощается и ему нужна правильная и здоровая пища, которая поможет восстановить силы. Но есть несколько типов продуктов, которые нельзя употреблять после тренировки, чтобы не вызвать чувство усталости. Об этом сообщает издание Med2.

Сладкие коктейли

Откажитесь от протеиновых коктейлей, которые сейчас очень популярны. Дело в том, что одни из них содержит большое количество сахара, а другие - искусственные наполнители, синтетические токсины и консерванты.

Энергетические батончики

Большим спросом пользуются и энергетические батончики, которые доступны в любом магазине. Это хороший перекус, но не после физической тренировки. В этом продукте также есть много сахара и вредных для здоровья ингредиентов.

Соленые обработанные продукты (сухарики, чипсы)

Такую пищу нельзя есть ни до, ни после тренировки, ни вообще. После спортзала организм истощен и хочет чего-то солененького, потому что вместе с потом выходят и соли натрия. Но чипсы, сухарики и прочая "закуска" не приносит здоровью никакой пользы, поэтому такие продукты в рацион лучше не включать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты питания признаны самыми вредными.

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