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Названо главные факторы, замедляющие метаболизм

От быстрого метаболизма зависит работа пищеварительной системы

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названо главные факторы, замедляющие метаболизм

Метаболизм — это процесс обмена веществ в организме, от скорости которого зависит наше самочувствие и стройность фигуры. Врачи говорят, что на метаболизм влияет множество факторов, поэтому давайте рассмотрим главные из них. 

Дефицит кальция

Большое количество кальция мы получаем из молочных продуктов, поэтому их нужно почаще включать в свой рацион. Дефицит этого химического элемента негативно влияет на работу всего организма, в частности пищеварительной системы. Из-за недостатка кальция обмен веществ замедляется.

Недостаток воды

Очень важную роль играет правильный водный баланс в организме, поэтому людям рекомендуют в сутки выпивать около 2 литров жидкости. Такой режим помогает ускорить обменные процессы и очистить тело из токсинов и шлаков. А недостаток воды приводит к обезвоживанию, вследствии чего метаболизм замедляется, да и самочувствие в целом ухудшается.

Диеты

Любые ограничения в пище плохо сказываются на организме, потому что он начинает испытывать стресс и накапливает жиры на "черный день". А это значит, что метаболизм замедляется и калории сжигаются не так активно. Вместо жестких диет отдайте предпочтение правильно сбалансированному питанию. 

Алкоголь

Ни для кого не секрет, что алкогольные напитки негативно влияют на весь организм. После употребления спиртного обменные процессы замедляются на 70%, поэтому стоит подумать, что для вас важнее - вечеринка с друзьями или крепкое здоровье. 

Низкоуглеводная диета

Если организм получает мало углеводов, тогда метаболизм нарушается, так как энергию брать негде, а значит нужно включать "режим сбережения". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие ошибки в питании замедляют метаболизм.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/26420-desyat-veshchej-kotorye-zamedlyayut-vash-metabolizm
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