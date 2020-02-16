Диетологи раскрыли неожиданную причину набора веса

Существенное значение в похудении или, напротив, неконтролируемом наборе веса играет не только, что мы едим, но и когда мы это едим. Так, например, если вы пропускаете в течение дня прием пищи, а потом накидываетесь на еду, как "с голодного края", это усугубит процессы обмена веществ и каким бы не было здоровым ваше питание, сантиметры и килограммы продолжат расти.

"Не стоит пропускать приемы пищи, прежде всего – завтрак. Это главный прием пищи в течении дня и он должен быть полезным и питательным", - отмечает диетолог Людмила Бабич.

Кроме того, она подчеркнула и значение обеда и ужина в рационе человека. По мнению специалиста, пропуская прием пищи, мы замедляем метаболизм, кроме того, организм изголодавшись станет откладывать жир "про запас", да и человек после длительного перерыва в питании съест втрое больше позволенного

"Причины лишнего веса всем известны – увлечение жирной пищей, фаст-фудом, переедание… Но бывает так, что человек и питается нормально, и готовит самостоятельно из качественных продуктов, и даже спортом занимается, а ненавистные килограммы никуда не деваются. К сожалению, есть множество скрытых причин лишнего веса, о которых большинство из нас даже не задумываются. Потому грамотный диетолог никогда не станет назначать пациенту диету или расписывать по калориям его рацион до того, пока не отправит его на комплексное обследование", - поделилась диетолог Людмила Бабич.

Организм испытывает потребность в пище регулярно, а не время от времени, а с учетом того, сколь сложные процессы в нем происходят на клеточном уровне, крайне глупо рассчитывать на то, что поев один раз, вы обеспечите его всем необходимым.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о продуктах, которые необходимо исключить после выхода из тренажерного зала, а лучше и совсем.





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