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В два раза полезнее: назван лидер среди орехов

Этот орех самый полезный для иммунитета

сегодня, 10:20 514
Автор:

• Светлана Шкурупий

В два раза полезнее: назван лидер среди орехов

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, какой орех считается самым полезным. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты сравнили состав бразильского, лесного и грецкого орехов, а также миндаля, арахиса и фисташек. Оказалось, что по содержанию антиоксидантов безупречным лидером является грецкий орех. В нем содержится много витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот, которые благоприятно влияют на весь организм. А вот антиоксиданты в грецких орехах более высокого качества, чем в других. Эти природные вещества способствуют оздоровлению клеток и защищают их от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания.

Помимо этого, регулярное употребление горстки грецких орехов помогает справиться с сердечными заболеваниями и, следовательно, с гипертонией, которая может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Орехи также могут снизить уровень холестерина в крови. 

Также грецкие орехи содержат вещество, которое помогает нам уснуть - мелатонин. Этот гормон отвечает за продолжительность и качество сна. Мелатонин также обладает антиоксидантными свойствами и замедляет процесс старения организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие орехи помогут снизить артериальное давление.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/greckie-orexi-v-dva-raza-poleznee-chem-drugie-vidy-orexov
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