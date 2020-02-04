Какие орехи помогут снизить артериальное давление

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Пожалуй, все слышали о том, что орехи благотворно влияют на состояние здоровья, и каждый из них имеет свои преимущества. К примеру, кешью быстро утоляет приступы голода и сокращает риск появления гипертонии.
Специалисты определили, что регулярное употребление этого ореха положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Благодаря своему богатому составу, в частности калию и магнию, сосуды защищены от резкого сужения, а именно это служит индикатором повышенного давления и приступов головной боли. Также эти элементы поддерживают нервную систему, избавляя от стрессов и напряжения.
Известно, что горсть орехов в день (30 г) способна снизить риск появления инсульта, инфаркта и других сердечных проблем. Входящие в состав кешью фосфор и железо улучшают проходимость сосудов и циркуляцию крови в организме.
Также кешью содержат много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от возникновения опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обнаружено неожиданное свойство грецких орехов.
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