Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 04.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какие орехи помогут снизить артериальное давление
НОВОСТИ Все новости

Какие орехи помогут снизить артериальное давление

Эти орехи настоящая витаминно-минеральная бомба

сегодня, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие орехи помогут снизить артериальное давление

Пожалуй, все слышали о том, что орехи благотворно влияют на состояние здоровья, и каждый из них имеет свои преимущества. К примеру, кешью быстро утоляет приступы голода и сокращает риск появления гипертонии.

Специалисты определили, что регулярное употребление этого ореха положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Благодаря своему богатому составу, в частности калию и магнию, сосуды защищены от резкого сужения, а именно это служит индикатором повышенного давления и приступов головной боли. Также эти элементы поддерживают нервную систему, избавляя от стрессов и напряжения.

Известно, что горсть орехов в день (30 г) способна снизить риск появления инсульта, инфаркта и других сердечных проблем. Входящие в состав кешью фосфор и железо улучшают проходимость сосудов и циркуляцию крови в организме. 

Также кешью содержат много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от возникновения опасных заболеваний, в том числе и рака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обнаружено неожиданное свойство грецких орехов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://neboley.com.ua/ru/food/2019/08/05/193169
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...