Какие привычки увеличивают количество микробов в пище

Многие пищевые привычки, на которые мы не обращаем внимания, становятся опасными для здоровья. Легкомысленное обращение с пищей и не соблюдение простых правил гигиены приводит к тому, что на продуктах оседает множество бактерий. На что следует обратить внимание?

Упавшая еда

Пожалуй, все слышали про правило 5 секунд: "Быстро поднятое не считается упавшим", но стоит ли его применять? Если еда упала на пол или другую поверхность, поднимать ее точно не стоит, ведь на ней уже появились микробы. Уровень загрязненности в данном случае зависит от консистенции еды, положения поверхности и состояния пола, но никак не от времени. Не стоит рисковать своим здоровьем!

Вода с лимоном

Эксперты говорят, что на наших руках содержится большое количество микробов, от которых избавиться полностью не получится. А когда вы давите лимонный сок в воду или чай, вместе с ним в напиток попадают и эти микроорганизмы. В таких ситуациях лучше размять цитрусовые в стакане с помощью ложки, а потом добавить сок в напиток.

Общие закуски

Большая пачка сухариков или коробка попкорна на компанию - предложение выгодное, но несет и свои угрозы. Покупая закуску на несколько человек, вы рискуете обменяться огромным количеством микробов, поэтому лучше иметь свою воду и свою упаковку закусок.

Просмотр меню

Приходя в ресторан и открывая меню, помните, что на нем оседает большое количество вредных микроорганизмов, которые попадают на ваши руки. Официанты ничем не обрабатывают "ценник блюд" на протяжение дня, поэтому не забывайте мыть руки.

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