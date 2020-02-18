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Продукты, повышающие уровень гемоглобина в крови

Гемоглобин играет важнейшую роль в здоровье человека

сегодня, 13:00 117
Автор:

• Светлана Шкурупий

Продукты, повышающие уровень гемоглобина в крови

Уровень гемоглобина находится в непосредственной зависимости от уровня железа в организме. Если железа не хватает, гемоглобин понижается, что вызывает многочисленные недомогания. Как его повысить с помощью продуктов?

Морковь

Этот доступный и бюджетный овощ является настоящей витаминной бомбой для организма. В моркови содержится много полезных веществ, в том числе и железо. Регулярное употребление этого овоща помогает снизить уровень сахара и очистить кровь от токсинов.

Тыквенные семечки

В состав этого продукта входит много железа, поэтому он полезен для нормализации уровня гемоглобина в организме. Но стоит помнить, что тыквенные семечки довольно калорийны и не рекомендуются при гастрите и язве желудка. 

Сушеные грибы

Повысить уровень гемоглобина можно с помощью сушенных грибов, которые можно добавлять в супы. Они не только придадут блюдо приятный аромат, но и благоприятно повлияют на процесс пищеварения. 

Морепродукты

Продукты моря также богаты на железо, поэтому помогают привести в норму показатели гемоглобина. Периодически обогащайте свой рацион креветками, моллюсками и мидиями. 

Свекла

Этот овощ содержит много витаминов и ценных микроэлементов, которые положительно сказываются на работе всех систем организма. Свекла помогает увеличить уровень гемоглобина, а также очищает печень и предотвращает развитие "сердечных" проблем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как повысить гемоглобин с помощью нетрадиционной медицины.


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Источник: https://factinteres.ru/10-produktov-kotorye-povyshayut-uroven-gemoglobina
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