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Французский диетолог рассказала, как можно есть сладости и не поправляться

Чтобы наслаждаться любимыми пирожными без ущерба для фигуры, нужно запомнить одно правило

20 февраля 2020, 22:12
Автор:

• Екатерина Белоброва

Французский диетолог рассказала, как можно есть сладости и не поправляться

Французский диетолог Паскаль Гудрон поделилась секретом, который искали все поколения женщин: как не навредить фигуре, не отказывая себе в любимых сладостях. По словам специалиста, единственная причина, почему сладкое считают тотальным врагом стройной фигуры - это нарушение одного принципа.

Если голодный человек, который ест сладости, останавливается, когда насытилась десертом, проблем с массой тела у нее не будет. Но если продолжать наслаждаться едой после, все лишнее отложится на фигуре. Причем интересно, что это касается не только вредной пищи, но и полезной.

В лишние килограммы превращаются даже яблоки и йогурт, съеденные после того, как исчезло чувство голода. При этом Гудрон отметила, что никогда не стоит себя корить за употребление не полезных продуктов, поскольку если трапеза сопровождается мыслями о нарушении правил и набор лишней массы, то съеденное не усвоится. В таком случае все обычно заканчивается стрессом и увеличением веса.

Напоследок диетолог подчеркнула, что жир на теле появляется, когда человек съедает больше, чем ему нужно. Например, при норме в 1000 калорий она употребляет 1500.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о нормах хлеба в рационе, чтобы простые углеводы не нарушали баланс ваших форм


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Источник: https://ukrhealth.net/diyetologynya-rozpovila-yak-yisty-solodke-i-ne-tovstity3632/
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