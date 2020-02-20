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Сколько хлеба можно съесть без вреда для фигуры

Хлеб - один из самых «спорных» продуктов питания

сегодня, 09:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сколько хлеба можно съесть без вреда для фигуры

Многие диетологи говорят о том, что регулярное употребление хлеба негативно влияет на фигуру, поэтому советуют исключить его из рациона. Но другие специалисты уверяют, что хлеб нужно есть каждый день, только в определенном количестве. Об этом сообщает издание "МедикФорум".

Известно, что хлеб содержит витамины А, В, К и Е, а также, цинк, селен, медь, магний и другие полезные для организма вещества. Этот продукт стал привычен для украинского стола и без него не обходится ни один прием пищи. 

Диетологи утверждают, что хлеб не имеет отношения к набору лишнего веса, всему виной злоупотребление калорийной пищей. При отсутствии противопоказаний, в день можно употреблять 250-300 граммов хлеба. При этом, лучше всего покупать цельнозерновой хлеб, он считается наиболее полезным.

Напомним, какой хлеб лучше всего использовать для бутербродов, чтобы было не только вкусно, но и полезно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что полное исключение углеводов из рациона питания чревато серьезными последствия для здоровья.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/73803-skolko-hleba-mozhno-est-kazhdyy-den.html
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